南灣Santa Clara縣警正通緝一名企圖謀殺的疑犯。

警方表示,被通緝的疑犯Christopher Croul,64歲,他懷疑與週六晚南灣Gilroy市Mt. Madonna Road 6000號附近發生的一宗企圖謀殺案有關。

當局指,由於光線和地形,警方已取消Mt. Madonna公園地區對疑犯的搜尋行動。

當局指,相信他持有武器,屬於危險人物,目前已經向該區的居民頒發家居逗留令,市民如果見到疑犯,不要接近他,並撥打911通報。

