報稅季節1月29日開始,國稅局將提供免費網上報稅服務,新僑服務中心亦會免費為低收入和長者報稅。

國稅局IRS將於3月推出免費的網上報稅系統,供加州在內12個州的居民使用。

這項名叫直接申報(Direct File)的試點計劃,只是容許市民申報在W-2、社安金、鐵路退休金、失業補償以及少於1500元的利息收入,不支援自僱、租賃物業和股票等收入。

國稅局表示,有機會在未來擴展該計劃的規模。

另一方面,新僑服務中心亦會免費為低收入及長者報稅,民眾可以網上或親自到新橋辦理手續,查詢及預約電話是(415) 421-2111。

