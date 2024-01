【灣區新聞】舊金山市長候選人羅瑞德拜訪華埠商戶（視頻）

【KTSF】

2024年選舉在即,舊金山(三藩市)市長候選人羅瑞德(Daniel Lurie)週五拜訪華埠商戶,指舊金山需要有一個領導警察執法的人,去打擊現有的罪案問題。

羅瑞德說:「第三區對我來說是個重要的區,對舊金山,對市內經濟復甦都是如此,我希望展示我對舊金山生意人的支持,特別是在華埠這個對舊金山非常重要的地方,我們需要主動增聘新的警員,保留有機會退休的警員,我們需要用科技拘捕重複犯罪的人。」

舊金山市長候選人羅瑞德下午拜訪華埠,他說,舊金山需要一個支持警察的政府和市長,羅瑞德指,現有市府未有做到這一點,形容舊金山需要一個新的領導層,在監督警察行為同時,亦要支持和幫助他們執法,維持店舖、小商業和市民各方面的安全。

他指,舊金山警方需要減少警員超時工作,擴展警察訓練班的規模。

在執法時採用無人機和閉路電視等的技術,拘捕犯罪分子。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。