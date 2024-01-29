【灣區新聞】舊金山市長候選人羅瑞德拜訪華埠商戶（視頻）

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2024年選舉在即，舊金山（三藩市）市長候選人羅瑞德（Daniel Lurie）週五拜訪華埠商戶，指舊金山需要有一個領導警察執法的人，去打擊現有的罪案問題。

羅瑞德說：「第三區對我來說是個重要的區，對舊金山，對市內經濟復甦都是如此，我希望展示我對舊金山生意人的支持，特別是在華埠這個對舊金山非常重要的地方，我們需要主動增聘新的警員，保留有機會退休的警員，我們需要用科技拘捕重複犯罪的人。」

舊金山市長候選人羅瑞德下午拜訪華埠，他說，舊金山需要一個支持警察的政府和市長，羅瑞德指，現有市府未有做到這一點，形容舊金山需要一個新的領導層，在監督警察行為同時，亦要支持和幫助他們執法，維持店舖、小商業和市民各方面的安全。

他指，舊金山警方需要減少警員超時工作，擴展警察訓練班的規模。

在執法時採用無人機和閉路電視等的技術，拘捕犯罪分子。

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