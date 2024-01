【KTSF】

聯邦疾控中心(CDC)表示,最近部分地區出現麻疹爆發,衛生官員呼籲醫生要注意麻疹個案,特別要關注未接種疫苗的兒童,以及從海外回來的人士。

自去年12月以來,聯邦衛生官員已追蹤到20幾宗麻疹確診個案,主要位於東岸的州分。

CDC的報告顯示,上個學年的疫苗豁免達到了破紀錄的水平,即是許多應該接種疫苗的兒童沒有接種疫苗,導致接種率下降。

衛生官員官員也發現,世界各地的麻疹病例也出現了上升趨勢。

麻疹是傳染力極高的疾病,世界衛生組織指出,在2022年,全球麻疹病例多達900萬宗,其中有13萬6千人死亡。

