【灣區新聞】合約談判破裂 Milpitas市府員工計畫罷工

南灣Milpitas市府員工,與市府談判合約破裂後,目前計畫可能罷工。

代表Milpitas市府員工多個部門,約146名員工的兩個工會Pro-Tech和Milpitas Employees Association。

自去年4月以來,持續和市府針對新合約進行談判,而上一份合約在去年7月1號已到期。

工會代表指,最大的要求是調整生活成本,以跟上目前通貨膨脹的腳步,同時向達到一定年資的員工,和拿到特定證照的員工,提供加薪高留任率。

工會表示,增加這些薪酬福利,有助於該市招募和留住高素質的人才。

市府和工會的談判早在去年8月已經陷入僵局,工會要求加州公共事業關係委員會派一名代表收集雙方信息,並就如何達成共識撰寫一份報告建議。

該報告已於上週提交給市府和工會,並將於2月2號公佈。

工會在上週的市議會會議上,要求市府接受工會的建議,並威脅指,如果市府不接受工會的建議,工會將舉行罷工,目前沒有具體的時間表。

市府發言人則表示,雙方一直在談判,希望能在經費限制及合理的工會要求中找到平衡。

