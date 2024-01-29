【灣區新聞】合約談判破裂 Milpitas市府員工計畫罷工

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南灣Milpitas市府員工，與市府談判合約破裂後，目前計畫可能罷工。

代表Milpitas市府員工多個部門，約146名員工的兩個工會Pro-Tech和Milpitas Employees Association。

自去年4月以來，持續和市府針對新合約進行談判，而上一份合約在去年7月1號已到期。

工會代表指，最大的要求是調整生活成本，以跟上目前通貨膨脹的腳步，同時向達到一定年資的員工，和拿到特定證照的員工，提供加薪高留任率。

工會表示，增加這些薪酬福利，有助於該市招募和留住高素質的人才。

市府和工會的談判早在去年8月已經陷入僵局，工會要求加州公共事業關係委員會派一名代表收集雙方信息，並就如何達成共識撰寫一份報告建議。

該報告已於上週提交給市府和工會，並將於2月2號公佈。

工會在上週的市議會會議上，要求市府接受工會的建議，並威脅指，如果市府不接受工會的建議，工會將舉行罷工，目前沒有具體的時間表。

市府發言人則表示，雙方一直在談判，希望能在經費限制及合理的工會要求中找到平衡。

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