【加州新聞】太浩湖有滑雪人士通宵被困纜車15小時

【KTSF】

一名滑雪人士在太浩湖一個滑雪場的纜車中,被困了長達15個小時,而當晚的最低氣溫只有攝氏零下5度。

事主Monica Laso,週四在位於太浩湖南面的滑雪場Heavenly Mountain Resort滑雪,到近下午5時,因為她太累的關係,坐纜車下山,沒想到當她登上纜車2分鐘後,纜車停在半空。

Monica說,她曾大聲呼救,但沒有人聽到,當時她亦沒有帶手機。

Monica的一個朋友當晚因為找不到她,而向警方報案指懷疑朋友失蹤。

滑雪場職員直到第二天週五早上8時半開啟纜車時候,才發現Monica在纜車上困了15小時。

Monica表示,她整晚十分寒冷,據國家氣象局數據,當晚夜間最低氣溫是攝氏零下5度,華氏23度。

當地消防發言人表示,她從事消防部門23年來,從來未遇過這情況。

當局表示,正極其嚴肅地調查為何會有滑雪者被困。

