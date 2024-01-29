【加州新聞】太浩湖有滑雪人士通宵被困纜車15小時

January 29, 2024 新聞, 全國消息, 加州新聞, 熱點關注
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【KTSF】

一名滑雪人士在太浩湖一個滑雪場的纜車中，被困了長達15個小時，而當晚的最低氣溫只有攝氏零下5度。

事主Monica Laso，週四在位於太浩湖南面的滑雪場Heavenly Mountain Resort滑雪，到近下午5時，因為她太累的關係，坐纜車下山，沒想到當她登上纜車2分鐘後，纜車停在半空。

Monica說，她曾大聲呼救，但沒有人聽到，當時她亦沒有帶手機。

Monica的一個朋友當晚因為找不到她，而向警方報案指懷疑朋友失蹤。

滑雪場職員直到第二天週五早上8時半開啟纜車時候，才發現Monica在纜車上困了15小時。

Monica表示，她整晚十分寒冷，據國家氣象局數據，當晚夜間最低氣溫是攝氏零下5度，華氏23度。

當地消防發言人表示，她從事消防部門23年來，從來未遇過這情況。

當局表示，正極其嚴肅地調查為何會有滑雪者被困。

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