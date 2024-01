【灣區新聞】Kaiser醫院出於安全考慮 建議員工勿到奧克蘭市中心吃午膳

【KTSF】

Kaiser醫院出於安全考慮,建議員工不要前往奧克蘭(屋崙)市中心吃午膳,盡量留在公司內吃飯或叫外賣。

Kaiser Permanente醫療中心在東灣奧克蘭擁有多棟辦公大樓,過千名員工在哪裡上班,日前,該公司向奧克蘭地區的員工發備忘錄,建議他們自備飯盒或叫外賣,相信是奧克蘭的搶劫問題而拉響警報。

有員工表示,之前會在奧克蘭市中心吃東西、四處走走、跑幾圈,但在收到這份備忘錄後就有點猶豫。

市中心的停車場發生了很多汽車爆竊案,汽車著火,窗戶被打破事件。

他說,他的車現在有一個緊急停止開關,防止車被人從停車場偷走。

他補充,現在有帶備武裝的保安人員四處巡邏,他們並有熱線電話,員工可以撥打熱線電話,如果感到不安全可以請保安陪同。

另外,幾間位於奧克蘭的大公司,目前也提供護送服務,包括高樂氏(Clorox)和Blue Shield,他們僱用了額外的保安,陪同員工步行前往BART站、停車場和餐廳。

一奧克蘭居民指,市中心現在像鬼城一樣,令人十分失望。

而許多人注意到,在週五午飯時間,市中心非常安靜,居民表示,雖然理解Kaiser建議員工待在公司的原因,但更擔心更多的餐廳會倒閉。

有反對的員工就指,他不太同意這一項建議,他不會因為害怕而不敢出去吃午飯。

