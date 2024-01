【有線新聞】

一名中國女子在夏威夷被潑化學液體,情況危殆,一名男子被捕。

夏威夷警方公開閉路電視片段,指周四晚約9時拘捕29歲男疑犯,正循企圖謀殺方向調查。

警方指疑犯周二晚在檀香山一間健身中心附近向一名25歲女子潑灑不明液體,令她全身嚴重燒傷,疑犯之後脫去上衣並騎單車離開。目擊者稱女子傷勢嚴重,連身上衣服也被化學液體溶掉。

中國駐洛杉磯總領館強烈譴責兇徒殘忍不法行為,已向美方提出交涉,要求全力協調救治受傷中國公民,並查明犯案動機。

