【灣區新聞】聖荷西去年10月入屋盜竊案 警方追緝4疑犯

【KTSF】

南灣聖荷西市去年10月底發生一宗入屋盜竊案,警方經過多個月的調查,已鎖定3名女疑犯的身分,其中一人已被捕,警方希望公眾協助識別第4名女疑犯的身分。

事發於去年10月27日,警方於下午4時51分接報,指Story路1900號路段發生入屋盜竊案,有3名成年女子闖入受害人的住屋,偷走現金、身分證明文件及其他物品,她們得手後,一名接應司機駕車接載她們逃走。

警方經過調查後,鎖定Selena Milaichce、Xicmena Mihalaiche和Stefan Dila為其中3名疑犯。

至去年12月29日,洛杉磯縣警局因另一宗案件,拘捕Selena Milaichce,她正被安排引渡回聖荷西受審。

另外,調查員已向Xicmena Mihalaiche和Stefan Dila發出拘捕令,但仍在確定保安攝錄機拍下的第四名女疑犯的身分,後者被指年約30至45歲,身高約5呎2吋至5呎5吋,中等身材,淺膚色。

任何人如能就案件提供消息,請與警方聯絡,電郵:[email protected],或致電:408-277-4166.

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。