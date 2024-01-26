【財經新聞】美國去年第四季GDP上升3.3% 高過市場預期

【KTSF 張麗月報導】

最新數據顯示，美國去年第四季，經濟增長速度（GDP）上升3.3%，高過市場預期，反映美國經濟並未出現衰退。

聯邦商務部週四發表數據顯示，去年第四季，GDP經濟增長按年上升3.3%，而市場預期的增長率是2%，經濟增長主要是由消費和商業開支所帶動。

第四季GDP增長速度雖然比第三季的4.9%升幅有所回落，但仍能保持增長速度，令經濟衰退的憂慮消失。

以全年計算，2023年美國經濟增長2.5%，比2022年高0.9個百分點。

總統拜登在聲明中表示，經濟已經連續三年出現增長，但週四發表的強勁GDP數據，令減息的前景變得複雜。

有經濟專家認為，美國GDP報佳音，令他們相信預期聯儲局最快可能在3月減息，是言之過早。

但也有市場分析師預期，聯儲局會在3月或5月減息，除非經濟增長進一步加強，而通貨膨脹明顯回升則作別論。

2023年第四季的個人消費開支指數的核心物價比對第三季度的升幅是2%，符合聯儲局所定下的通脹目標水平。

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