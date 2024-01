【KTSF 朱慧琪報導】

軟件公司微軟(Microsoft)宣佈,在旗下的遊戲部門裁員1,900人。

根據多份報導引述,微軟行政總裁向員工發的內部信指,微軟在本星期將在旗下的遊戲部門,包括動視暴雪和Xbox裁員1,900人,估該部門8%至9%,該部門擁有22,000名員工。

信中指出,裁員是旨在減少工作重疊的職位,公司會為被解僱的員工提供遣散費。

動視暴雪的前主席Mike Ybarra週四在社交平台X上也宣布即日起離職。

