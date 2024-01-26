【全國新聞】Robitussin召回多批止咳糖漿 可能受微生物污染

January 26, 2024 新聞, 全國消息
(FDA)

【KTSF】

咳藥水Robitussin的製造商正在召回多批止咳糖漿，因為產品可能受到微生物污染，對免疫系統較脆弱的人士可能會有風險。

今次召回涉及八批含有蜂蜜的成人Robitussin咳藥水,包括Honey CF Max Day Adult，和Honey CF Max Nighttime Adult。

聯邦食品藥物管理局（FDA）的網站週三發布了該品牌咳藥水製造商Haleon公司的公告，表示上述的產品可能含有高含量酵母，而酵母是蜂蜜的天然成份，但該公司檢測到的酵母含量超出了允許的測量範圍，可能會對某些使用者構成危險。

目前Haleon公司表示，尚未收到任何與這些產品相關的傷害報告。

這些產品的有效期是2025年10月至2026年6月。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*