【全國新聞】Robitussin召回多批止咳糖漿 可能受微生物污染

咳藥水Robitussin的製造商正在召回多批止咳糖漿,因為產品可能受到微生物污染,對免疫系統較脆弱的人士可能會有風險。

今次召回涉及八批含有蜂蜜的成人Robitussin咳藥水,包括Honey CF Max Day Adult,和Honey CF Max Nighttime Adult。

聯邦食品藥物管理局(FDA)的網站週三發布了該品牌咳藥水製造商Haleon公司的公告,表示上述的產品可能含有高含量酵母,而酵母是蜂蜜的天然成份,但該公司檢測到的酵母含量超出了允許的測量範圍,可能會對某些使用者構成危險。

目前Haleon公司表示,尚未收到任何與這些產品相關的傷害報告。

這些產品的有效期是2025年10月至2026年6月。

