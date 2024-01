【全國新聞】特朗普就涉嫌誹謗專欄女作家案出庭作證

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普分別在艾奧瓦州和新罕布什爾州初選連勝兩場選戰之後,他週四馬不停蹄又到紐約親身出庭作證,他被控民事誹謗專欄女作家E. Jean Carroll,這名女作家指控特朗普在多年前性侵犯她,特朗普再次否認指控,並對陪審團裁定的賠償金額提出上訴。

特朗普週四親身到紐約曼克頓的聯邦法庭,只是花了4分鐘短暫作證,他繼續否認曾經性侵犯原告人E. Jean Carroll,他指Carroll的指控只不過是一場騙局。

原告人的律師週四在庭上播放2022年10月,特朗普在Carroll案中的證詞評論是否準確,當時特朗普作證時,形容原告人「有精神病」,以及是個「腦袋有問題的怪人」,又威脅要控告她。

特朗普週四在庭上對他的律師說,他當年所講的是「百分百準確」,對於原告表示曾遭到他性侵犯,特朗普聲稱「這個是虛假指控,根本無發生過,也不會發生」,特朗普回應提問時曾經被法官打斷講話。

80歲的原告人Carroll控告特朗普在九十年代中,在曼克頓一間百貨公司的更衣室強姦她。

特朗普其後在2019年6月擔任總統期間否認這個指控,Carroll於是民事控告特朗普誹謗,要求賠償最少1,000萬元。

特朗普指,Carroll編織強姦的故事,目的就是催谷銷售她的回憶錄。

在去年5月,另一個陪審團下令特朗普對於在2022年作出的類似否認證詞,賠償500萬元給Carroll,而特朗普正提出上訴。

本案的審訊接近尾聲,特朗普週四作證完畢之後,陪審團隨即解散,法庭也休會,到週五,陪審團就會結案陳詞,然後開始退庭商議,討論關於特朗普究竟要賠償多少給原告人Carroll。

