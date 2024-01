【KTSF】

當局在偏遠的南加州沙漠​​中發現6名死者。

San Bernardino縣警表示,他們週二接報後執行一宗福利檢查,在Adelanto市北方大約10英里的偏遠地區的沙漠,發現了5具屍體,週三就發現第6具屍體。

有關死者的身份或死亡原因等相關資訊未明,但警方在案發現場發現一輛汽車上有多個彈孔,案件仍在調查中。

