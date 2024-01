【全國新聞】國稅局調整所得稅率 今年或獲更多退稅

【KTSF】

報稅日將至,今年稅務上有一些重大變化,可能代表著你的錢包會更豐滿。

如果您還沒有收到W2表格,您可能很快就會收到,儘管報稅限期還有幾個月,但稅務專家建議提前申報您的稅款。

當您開始填寫2023年的報稅表時,您可能會注意到一些不同之處,國稅局對所得稅稅率做了多項調整,以應對通脹。

TurboTax註冊會計師和稅務專家Lisa Greene-Lewis說:「他們每年都會調整某些稅務優惠,但是對於2023年的稅務年度,這是數十年來調整最大的一次。」

這代表著您可能會獲得更大的退款,原因在於,在2022年,以個人身份報稅,如收入在41,766至89,075美元之間,會落入22%的稅階中。

然而,在2023年,這稅階提高到44,726至95,375美元,這是7%的變化。

其他變化包括,您可以申報的能源補貼。

Greene-Lewis說:「我們一直都有電動車扣稅額,最高可達7,500元,但現在對於二手電動車也有4,000元的扣稅額。」

如果你家有做了節能改進,比如安裝了新窗戶,您還可以申報高達1,200元的補助,而不是之前的500元,而且沒有限制何時安裝都可申報。

對於家庭的稅務優惠也有所變化。

Greene-Lewis說:「如果您是有三個孩子的家庭,那麼扣稅額是7,430元。」

那麼究竟可以期望獲得多少退稅呢?去年,國稅局表示,平均退款金額為3,039元,但是由於稅收有所調整,今年可以期望有更多退稅。

另外,如果您符合退稅條件,您將在6至8週內收到退稅金額,國稅局表示,如果選擇銀行直接轉賬,將更快收到退稅。

