【全國新聞】波音行政總裁到國會交代737 Max 9客機安全問題

【KTSF 朱慧琪報導】

波音公司行政總裁週三在國會與議員員舉行閉門會議，交代波音737 Max 9客機發現更多螺絲鬆動的問題。

波音行政總裁Dave Calhoun會後表示，不會讓沒有百分百信心的飛機升空。

Calhoun說：「我們讓安全的飛機飛行，不會讓沒100%信心的飛機升空。」

Alaska航空行政總裁Ben Minicucci說：「1282航班事故不應發生，波音比我更清楚。」

阿拉斯加航空1282航班本月初在飛行途中發生機艙門飛脫事故後，波音737 Max 9機隊全部停飛，接受檢查，發現客機有許多螺栓鬆動。

Minicucci說：「我們發現了很多Max客機上有些螺絲鬆動，（許多？）是的，這些事情在檢查程序中必須糾正。」

Calhoun週三與國會議員舉行閉門會議，預料議員會要求他交代事故問題，並確保公眾可以信賴波音的產品。

華盛頓州民主黨聯邦參議員Maria Cantwell說：「我認為這個聆訊將闡明當中的挑戰，以及如何解決及快速修正問題。」

與此同時，聯邦航空管理局（FAA）正在審查波音的整個生產流程。

聯邦航管局官員Mike Whitaker說：「這把我們帶到生產、製造、維修等問題上，以確保零件就位，所有螺栓都就位。」

聯邦人員目前正在波音位於華盛頓州的737 Max 9工廠執行檢查任務，波音高層計劃週四暫停該工廠的生產，以專注於品質控制。

而在首都華盛頓的運輸安全局（NTSB）實驗室，就繼續研究阿拉斯加航空1282航班機艙門飛脫的原因。

NTSB主席Jennifer Homendy說：「要確保我們有正確的答案，從而找到解決方案，這需要時間

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