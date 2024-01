【灣區新聞】舊金山華裔男子被控販賣假冒Adderall的興奮劑被判入獄

【KTSF 毛皓延報導】

一名舊金山(三藩市)華裔男子承認在暗網販賣假冒俗稱聰明藥的興奮劑Adderall,被判監18個月。

多個聯邦執法部門,包括緝毒局(DEA)、美國郵政檢查局(USPIS),及國稅局刑事調查部(IRS-CI),對舊金山居民Tony Tan展開調查。

聯邦探員在2021年11月檢獲兩個由Tan寄出的包裹,當中裝有超過640粒含有冰毒的藥物Adderall,該款藥物是一款處方藥,用作治療過度活躍症。

當局在640粒Adderall藥丸中,檢驗出相若11.35克的冰毒,Tan之後在2023年3月,被控一項管有及意圖販賣5克或以上的冰毒。

28歲的Tan,在去年5月認罪,承認在暗網上經由一個叫做Adderall123的網站,出售含有冰毒的假冒Adderall。

他又透露,生產時將藥丸印上特定的字母和數字,去仿冒真的Adderall,進行了幾千宗交易。

認罪協議提到,他使用防臭容器,經由美國郵政的Priority Mail優先郵件將藥丸寄出。

他亦招攬他人負責協助包裝和郵寄,使用假的寄件人名稱和地址,更用現金支付郵費,意圖避過執法部門追蹤。

在交易中亦使用虛擬貨幣收取付款,加上另一層保護。

聯邦區域法官最終判處Tony Tan監禁18個月,另外亦充公他1萬7700美元的資產,還有是比特幣等的虛擬貨幣。

在釋放後需要受當局監督3年,法官命令他在4月2日自首,開始服刑。

