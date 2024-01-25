【灣區新聞】舊金山華裔男子被控販賣假冒Adderall的興奮劑被判入獄

January 25, 2024 新聞, 灣區新聞, 華人社區

【KTSF 毛皓延報導】

一名舊金山（三藩市）華裔男子承認在暗網販賣假冒俗稱聰明藥的興奮劑Adderall，被判監18個月。

多個聯邦執法部門，包括緝毒局（DEA）、美國郵政檢查局（USPIS），及國稅局刑事調查部（IRS-CI），對舊金山居民Tony Tan展開調查。

聯邦探員在2021年11月檢獲兩個由Tan寄出的包裹，當中裝有超過640粒含有冰毒的藥物Adderall，該款藥物是一款處方藥，用作治療過度活躍症。

當局在640粒Adderall藥丸中，檢驗出相若11.35克的冰毒，Tan之後在2023年3月，被控一項管有及意圖販賣5克或以上的冰毒。

28歲的Tan，在去年5月認罪，承認在暗網上經由一個叫做Adderall123的網站，出售含有冰毒的假冒Adderall。

他又透露，生產時將藥丸印上特定的字母和數字，去仿冒真的Adderall，進行了幾千宗交易。

認罪協議提到，他使用防臭容器，經由美國郵政的Priority Mail優先郵件將藥丸寄出。

他亦招攬他人負責協助包裝和郵寄，使用假的寄件人名稱和地址，更用現金支付郵費，意圖避過執法部門追蹤。

在交易中亦使用虛擬貨幣收取付款，加上另一層保護。

聯邦區域法官最終判處Tony Tan監禁18個月，另外亦充公他1萬7700美元的資產，還有是比特幣等的虛擬貨幣。

在釋放後需要受當局監督3年，法官命令他在4月2日自首，開始服刑。

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