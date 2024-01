【灣區新聞】舊金山E提案動議授予更大權力給舊金山警察部門（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

面對舊金山(三藩市)市民對罪案頻發越來越不滿,市長布里德動議授予更大的權力,給舊金山警察部門,這是3月初選中舊金山的E提案。

舊金山警察部門的執法政策,可以出自警察委員會或是市參議會,以現有的執法準則,任何對民眾使用暴力的,包括向人舉槍,或是把拒絕被逮捕的人強行戴上手銬,警察必須寫報告。

E提案建議,警察就只需要在有人受傷的情況下才需要寫報告。

針對路上的警車追逐,目前除非是嫌疑人涉嫌犯下暴力重罪,或是可能威脅到公共安全,警察不准開車追逐。

E提案放寬這個限制,讓警察在懷疑當事人涉嫌犯下重罪或具暴力的輕罪,就可以展開追逐。

針對在公共場所裝置閉路電視,警方目前只能在一個有顯著犯罪活動的地方,才能夠裝閉路電視,或使用監督人們的技術。

E提案建議授權警察部門,在不需要市議會授權的情況下,自行決定裝閉路電視和使用無人機,也包括可以不需要市參議會通過使用臉部識別技術。

另外,E提案限制警察用在行政工作上的時間,不可以超過警察20%的工作時間,還有E提案也授權警察局長在修改執法政策時,可以豁免在每個警察分局聽取民意這個現有所需要的程序.

市長布里德在選務處文件中指出,E提案授予警察部門使用21世紀的執法技術,並可以讓更多的警察在街上執法.

反對E提案的北加州美國公民自由聯盟表示,提案摒棄民眾在警方執法上的監督,也讓警察更容易的掩蓋他們在執法上使用暴力的事件,而放寬警員追逐疑犯,會危及行人和其他公路使用者的安全,E提案需要過半數支持票就可通過.

