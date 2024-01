【KTSF】

東灣Alameda縣一名縣警週三中午在Union City執行迫遷令時中槍,疑犯在逃,警方封鎖Dowe Avenue夾Alvarado Niles Road一帶,搜捕槍手。

Union City警局發言人Jean Jimenez說:「我們已封鎖該區域,相信疑犯仍在該地區,所以可以肯定地說,疑犯現在被包圍,但目前仍在尋找線索,找出疑犯的身分。

事發在中午約1時半,Alameda縣警在位於Dowe Ave 33000號附近執行迫遷令時,有人向警員開槍,未清楚警員有沒有還火。

根據本地電視台KPIX表示,中槍的警員手臂受傷,需要接受手術,沒有生命危險,多個執法部門派人支援搜捕行動。

