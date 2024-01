【灣區新聞】華裔Google工程師涉殺妻 再入院未能出庭（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

華裔Google工程師涉嫌殺妻案原定週三下午在Santa Clara縣法院提堂,但由於被告Liren Chen再次入院,不能出庭,法官要求延至週五開庭。

華裔Google工程師Liren Chen涉嫌殺妻的案件,原定週三下午1點35分在Santa Clara縣法院開審,在開庭前已經見到有長長的人龍,當中有不少華裔的面孔,有人戴上口罩和墨鏡。

開庭後,負責本案檢控的Santa Clara縣檢察官Michael Gadeberg向在場法官報告,指被告Liren Chen原定週三出庭,亦已經出院入獄,但後來又折返醫院。

而法官對Chen的3次缺席出庭表示質疑,指出入院已經過了72小時,如果仍要留院,需要得到醫生簽字,才能再獲得14天的期限。

法官亦重申,Chen不得保釋,並訂於週五同樣時間再度提審。

在今次提審,辯方律師Wesley Schroeder就指,自己還未見到到Chen的本人,對他的健康狀況不清楚。

Gadeberg說:「今天是我們第三次出庭,試圖安排讓Liren Chen,就他妻子的謀殺案提堂,不幸的是Chen仍在醫院,所以法院要求我們週五下午返回法庭,我們將繼續回來法庭,並告訴他需要和我們一起完成提審,我已和受害者的家人談過,他們目前在中國,正在趕來這裡,我希望很快能與他們見面。」

而在法院的門外,有人表示來旁聽審訊,純粹因為關注案件。

Paul說:「我們對這案比較關注,一方面因為是華人,因為聽說他還在醫院,有一些遺憾,沒有見到真實的情況,以後我們還會來,也關心華人,尤其是年輕人,這些上班族,可能有些壓力,為什麼這麼好的家庭發生這樣的事呢?我們也有感遺憾。」

另一方面,根據文件,警方指報案的兩人在案發的前一晚,曾經和被告在家裏一起吃過晚飯,兩人指被告當日大部份時間都很安靜,舉動亦明顯跟平時不同。

