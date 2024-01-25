【灣區新聞】華裔Google工程師涉殺妻 再入院未能出庭（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

華裔Google工程師涉嫌殺妻案原定週三下午在Santa Clara縣法院提堂，但由於被告Liren Chen再次入院，不能出庭，法官要求延至週五開庭。

華裔Google工程師Liren Chen涉嫌殺妻的案件，原定週三下午1點35分在Santa Clara縣法院開審，在開庭前已經見到有長長的人龍，當中有不少華裔的面孔，有人戴上口罩和墨鏡。

開庭後，負責本案檢控的Santa Clara縣檢察官Michael Gadeberg向在場法官報告，指被告Liren Chen原定週三出庭，亦已經出院入獄，但後來又折返醫院。

而法官對Chen的3次缺席出庭表示質疑，指出入院已經過了72小時，如果仍要留院，需要得到醫生簽字，才能再獲得14天的期限。

法官亦重申，Chen不得保釋，並訂於週五同樣時間再度提審。

在今次提審，辯方律師Wesley Schroeder就指，自己還未見到到Chen的本人，對他的健康狀況不清楚。

Gadeberg說：「今天是我們第三次出庭，試圖安排讓Liren Chen，就他妻子的謀殺案提堂，不幸的是Chen仍在醫院，所以法院要求我們週五下午返回法庭，我們將繼續回來法庭，並告訴他需要和我們一起完成提審，我已和受害者的家人談過，他們目前在中國，正在趕來這裡，我希望很快能與他們見面。」

而在法院的門外，有人表示來旁聽審訊，純粹因為關注案件。

Paul說：「我們對這案比較關注，一方面因為是華人，因為聽說他還在醫院，有一些遺憾，沒有見到真實的情況，以後我們還會來，也關心華人，尤其是年輕人，這些上班族，可能有些壓力，為什麼這麼好的家庭發生這樣的事呢？我們也有感遺憾。」

另一方面，根據文件，警方指報案的兩人在案發的前一晚，曾經和被告在家裏一起吃過晚飯，兩人指被告當日大部份時間都很安靜，舉動亦明顯跟平時不同。

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