【灣區新聞】舊金山日落區華裔經營手機店遭人爆竊 損失約5千元產品（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)日落區一間華裔開的手機店日前遭人爆竊,損失電話等產品大約5千元,老闆表示,區內治安今年差了很多,又指政府只要加重刑罰,就能輕易提高阻嚇性,他不滿罪犯被捕後很快就獲得釋放。

爆竊案現場是日落區Taraval街3008號一間手機店,警方指,案發在1月13日凌晨約1點,閉路電視畫面可見,最少有3名黑衣人在店內搜掠,雜物散落一地。

案發後可見玻璃門破掉,一地都是玻璃碎。

警方引述一名目擊者指,他聽到有玻璃被擊碎,然後觀察到匪徒經車輛逃走。

華裔老闆阿南說,損失了3部IPhone和4部華為電話,總值5千元左右。

他說開舖差不多十年,從來沒有發生過這樣的事,認為日落區這一年的治安差了很多。

阿南說:「我都沒有預計我們會遭殃,因為我們是賣電話、電視盒那些東西,全部都是幫老人家的,沒有想過會發生這些事。」

他說雖然報了警,但沒有太大期望。

阿南說:「通常警察都會說跟進,但這些事我覺得沒有希望了,特別現在的法例對賊人有利,所以我們預料沒法追究了。」

他認為現有法例阻嚇性不足,將矛頭指向市長布里德。

阿南說:「其實很簡單的,但是市長不醒目,你把懲罰加重就可以了,現在全部捉到人都放走。」

當局表示正調查案件,呼籲有資料的市民聯絡警方,電話是(415) 575-4444。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。