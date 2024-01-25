【灣區新聞】舊金山日落區華裔經營手機店遭人爆竊 損失約5千元產品（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）日落區一間華裔開的手機店日前遭人爆竊，損失電話等產品大約5千元，老闆表示，區內治安今年差了很多，又指政府只要加重刑罰，就能輕易提高阻嚇性，他不滿罪犯被捕後很快就獲得釋放。

爆竊案現場是日落區Taraval街3008號一間手機店，警方指，案發在1月13日凌晨約1點，閉路電視畫面可見，最少有3名黑衣人在店內搜掠，雜物散落一地。

案發後可見玻璃門破掉，一地都是玻璃碎。

警方引述一名目擊者指，他聽到有玻璃被擊碎，然後觀察到匪徒經車輛逃走。

華裔老闆阿南說，損失了3部IPhone和4部華為電話，總值5千元左右。

他說開舖差不多十年，從來沒有發生過這樣的事，認為日落區這一年的治安差了很多。

阿南說：「我都沒有預計我們會遭殃，因為我們是賣電話、電視盒那些東西，全部都是幫老人家的，沒有想過會發生這些事。」

他說雖然報了警，但沒有太大期望。

阿南說：「通常警察都會說跟進，但這些事我覺得沒有希望了，特別現在的法例對賊人有利，所以我們預料沒法追究了。」

他認為現有法例阻嚇性不足，將矛頭指向市長布里德。

阿南說：「其實很簡單的，但是市長不醒目，你把懲罰加重就可以了，現在全部捉到人都放走。」

當局表示正調查案件，呼籲有資料的市民聯絡警方，電話是(415) 575-4444。

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