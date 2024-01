【灣區新聞】舊金山列治文區華裔經營餅店多次被爆竊（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)列治文區一間華裔經營的餅店,過去發生多宗爆竊案,最近一次是週二清晨時分,老闆表示,雖然不斷增添防盜設施,但防不勝防。

新龍鳳餅家老闆郭曦說:「許多次,忘記了多少次,最近這兩、三個月都四、五次,我都不明白,經常打爛玻璃進來,有時候偷了我的錢,偷了收銀機裡面幾十元,最初就連我的彩票箱都搬走,現在收起來不會放在這裡。」

這家位於Clement街夾19 Ave的餅家,週二清晨時分又被人爆竊。

郭曦說:「早上他砸爛玻璃,看似非洲裔,砸爛玻璃然後走進來,可能他聽見警鐘響起來,很快,他看到沒有東西,就跑掉了。」

匪徒沒有偷東西,但商戶就要花錢修理玻璃牆。

經營這間餅鋪十年的郭曦表示,每次爆竊案都有報警,警方也很快來到,但始終捉不到匪徒。

由於多次發生爆竊案,郭曦安裝的閉路電視鏡頭也越來越多。

郭曦說:「第一次被人爆竊開始,就安裝閉路電視,我的鏡頭要看見外面,要拍攝到他如何犯案,我才可以防範,看不清楚就要增加鏡頭,看不到的位置就要加裝。」

後來甚至安裝了防盜玻璃。」

郭曦說:「防不勝防,安裝了警鐘,增加了門鎖,他有時候連鎖都撬爛進來,我都沒有辦法。」

郭曦現在會放一些零錢在店裡。

郭曦說:「少少現金,他有時候,他進來如果少少錢都拿不到的話,他會打爛我的東西。」

店主說,疫情之後治安顯著變差,他說政府需要加大維持治安的力度。

郭曦說:「我覺得是政府的問題,市長的問題,沒有理由解決不到的,沒有震懾力。」

本台就這間餅店屢次被爆竊向警方查詢,警方的回覆只提到週二盜竊案的資料,並沒有對這間店鋪多次遭遇爆竊,而仍然未有人被捕的事作出評論。

