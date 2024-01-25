【灣區新聞】舊金山列治文區華裔經營餅店多次被爆竊（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）列治文區一間華裔經營的餅店，過去發生多宗爆竊案，最近一次是週二清晨時分，老闆表示，雖然不斷增添防盜設施，但防不勝防。

新龍鳳餅家老闆郭曦說：「許多次，忘記了多少次，最近這兩、三個月都四、五次，我都不明白，經常打爛玻璃進來，有時候偷了我的錢，偷了收銀機裡面幾十元，最初就連我的彩票箱都搬走，現在收起來不會放在這裡。」

這家位於Clement街夾19 Ave的餅家，週二清晨時分又被人爆竊。

郭曦說：「早上他砸爛玻璃，看似非洲裔，砸爛玻璃然後走進來，可能他聽見警鐘響起來，很快，他看到沒有東西，就跑掉了。」

匪徒沒有偷東西，但商戶就要花錢修理玻璃牆。

經營這間餅鋪十年的郭曦表示，每次爆竊案都有報警，警方也很快來到，但始終捉不到匪徒。

由於多次發生爆竊案，郭曦安裝的閉路電視鏡頭也越來越多。

郭曦說：「第一次被人爆竊開始，就安裝閉路電視，我的鏡頭要看見外面，要拍攝到他如何犯案，我才可以防範，看不清楚就要增加鏡頭，看不到的位置就要加裝。」

後來甚至安裝了防盜玻璃。」

郭曦說：「防不勝防，安裝了警鐘，增加了門鎖，他有時候連鎖都撬爛進來，我都沒有辦法。」

郭曦現在會放一些零錢在店裡。

郭曦說：「少少現金，他有時候，他進來如果少少錢都拿不到的話，他會打爛我的東西。」

店主說，疫情之後治安顯著變差，他說政府需要加大維持治安的力度。

郭曦說：「我覺得是政府的問題，市長的問題，沒有理由解決不到的，沒有震懾力。」

本台就這間餅店屢次被爆竊向警方查詢，警方的回覆只提到週二盜竊案的資料，並沒有對這間店鋪多次遭遇爆竊，而仍然未有人被捕的事作出評論。

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