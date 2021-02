【KTSF】

聖地亞哥一名醫護人員接種了兩劑新冠疫苗後,證實依舊感染了新冠,這是聖地亞哥地區首例此類病例。

公共衛生官員形容,這是機率非常低的個案,不希望此案引起恐慌。

聖地亞哥縣流行病學和免疫學專家說,此案是在最近幾天被發現的,接種後仍然染病的醫護人員因為出現新冠症狀,然後測試確認陽性結果。

專家強調說,對於預防新冠感染的疫苗,約有95%的有效性,一小群人在注射兩劑疫苗後依然可能感染病毒。

