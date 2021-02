【KTSF】

南灣聖荷西市周六清晨發生槍擊案,受害人中槍死亡,本案是聖荷西市今年第5宗兇殺案。

周六清晨6時左右,警方接報指有槍擊案傷者自行到Santa Clara谷醫療中心求救,他稍後宣告不治。

警方初步調查發現,槍擊案是在日本埠Jackson街100號路段發生,暫時未知兇徒行兇動機,也未有疑犯被捕。

