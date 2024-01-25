【全國新聞】涉截查車輛時槍殺司機 明尼蘇達州巡邏兵被控謀殺

【KTSF 張麗月報導】

明尼蘇達州一名州府巡邏兵，在去年7月截查一輛車時，由於司機拒絕走出車外而遭槍殺，這名州府巡邏兵週三被控謀殺。

明尼蘇達州州府巡邏兵Ryan Londregan，被控以二級無意圖謀殺、一級攻擊和二級過失殺人控罪，死者是33歲的非洲裔男子Ricky Cobb，預料被告將於本星期或下週初首次提堂。

槍擊案發生在去年7月底明尼亞波利斯市州際94號公路，當州府巡邏兵Brett Seide，發現死者Cobb沒有開車尾燈時，就截停他輛車。

當翻查紀錄之後發現，死者牽涉入一宗違例重罪而被通緝，巡邏兵Seide於是想拉死者下車，其後被告和另一名巡邏兵抵達現場增援，被告涉嫌開槍，而死者就當場死亡。

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