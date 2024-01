【全國新聞】特朗普勝出新罕布什爾州共和黨總統初選

【有線新聞】

美國傳媒推算前總統特朗普勝出在新罕布什爾州的共和黨總統初選,尋求連任的拜登就在民主黨初選大幅領先。

連續勝出兩場初選的特朗普在新罕布什爾州見支持者,稱對選情非常有信心,揚言會讓美國再次強大。

他說︰「我們會獲勝,我們別無選擇。萬一落敗,這國家就完蛋了,這個國家會完蛋。我們之所以獲得高支持度,是因為對方表現太差,破壞我們的國家,實在邪惡。」

特朗普在共和黨內剩下的主要對手、前駐聯合國大使黑利(Nikki Haley),在最先開票的北部山區小鎮勝出,但後勁不繼,整體得票不過半。

黑利恭賀特朗普,但拒絕回應會否退選,說仍有很長的路。她說:「這場選戰遠遠未結束,還有數十個州分未決高下。選擇特朗普,混亂只會接踵而來,官司、爭議、帖文、老年健忘,不能用共和黨混亂解決拜登的亂局。」

黑利放眼下月底的南卡羅來納州初選,她曾任兩屆南卡州州長,呼籲選民支持,團隊就說黑利的競選工程會至少持續到三月初的「超級星期二」。

民主黨在新罕布什爾州的初選,競逐連任的拜登幾乎肯定勝出。雖然拜登不在初選名單上,但仍有逾六成人以手寫方式投他一票。他和副手賀錦麗出席弗吉尼亞州爭取墮胎權的集會,拜登批評特朗普剝奪美國女性墮胎的權利,呼籲女性選民踴躍投票,展示立場。

