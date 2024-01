【灣區新聞】舊金山日落區Taraval街道路改善工程令商戶怨聲載道（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)日落區Taraval街的道路改善工程令商戶怨聲載道,有商戶表示,受工程影響生意少一半。

日落區介乎19街至23街之間的Taraval街有不少華裔經營的店鋪和餐館,市府近月來展開道路改善工程,對商戶帶來很大的困擾。

Taraval街商戶雷彥文說:「最大困擾就是市民沒法來買東西,巴士又不通,汽車又不通,沒有停車位。」

雷彥文經營菜市場十多年說:「我這裡沒有外賣可以送貨,沒有客人來影響很大,對比之前生意額少了多少?少了最少50%。」

對於開餐館的老闆來說,最大的影響是什麼?

商戶王書波說:「沒有人吃飯,少了很多汽車,沒有停車位,轉好多圈找不到停車位就走了,我們付不起工資,我想關門。」

商戶李綠偉說:「這個工程最大問題就是拖得很久,我們試過申請要求他,星期六、日都施工,但沒有反應。」

商戶王珊珊說:「我們的生意非常受影響,而且交通非常不便,客人包括送外賣的小哥,進不來拿餐,非常不方便。」

本台訪問的幾個商戶表示,現在的生意額比起修路工程之前少了兩、三成,甚至少了一半以上。

代表日落區的市參事殷嘉立的助理林文傑,1月逐戶探訪受影響的21個商戶,並與他們開會。

林文傑說:「我1月12日見了所有商戶之後,連同沒有地方過馬路的問題,向公車局反映了,之後有什麼改善?之後我看到公車局在21街開放了一條行人通道,讓所有人可以安全地過馬路。」

舊金山交通局與工務局2019年展開Taraval街的道路改善工程,包括增進行人安全、改善交通燈號、建設新的Muni車站和鋪設地下管道,由40幾街至日落大道的工程已經按時完成。

王珊珊說:「城市改進是非常好的事情,可是要顧及居民,顧及商戶正常的生活。」

舊金山交通局官網上的資料顯示,Taraval街的道路改善工程今年內完工,但商戶急切想知道確實的完工日期。

本台向舊金山交通局查詢,Taraval街道路改善工程的完工日期,交通局回應時指出,他們一直透過電郵、網站以及逐戶派發通知,讓市民知道工程的進度,當局預計2月底將會完成19街至22街之間重鋪輕鐵路軌的工程,到時會開放街道上的停車位。

