【灣區新聞】舊金山日落區Taraval街道路改善工程令商戶怨聲載道（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）日落區Taraval街的道路改善工程令商戶怨聲載道，有商戶表示，受工程影響生意少一半。

日落區介乎19街至23街之間的Taraval街有不少華裔經營的店鋪和餐館，市府近月來展開道路改善工程，對商戶帶來很大的困擾。

Taraval街商戶雷彥文說：「最大困擾就是市民沒法來買東西，巴士又不通，汽車又不通，沒有停車位。」

雷彥文經營菜市場十多年說：「我這裡沒有外賣可以送貨，沒有客人來影響很大，對比之前生意額少了多少？少了最少50%。」

對於開餐館的老闆來說，最大的影響是什麼？

商戶王書波說：「沒有人吃飯，少了很多汽車，沒有停車位，轉好多圈找不到停車位就走了，我們付不起工資，我想關門。」

商戶李綠偉說：「這個工程最大問題就是拖得很久，我們試過申請要求他，星期六、日都施工，但沒有反應。」

商戶王珊珊說：「我們的生意非常受影響，而且交通非常不便，客人包括送外賣的小哥，進不來拿餐，非常不方便。」

本台訪問的幾個商戶表示，現在的生意額比起修路工程之前少了兩、三成，甚至少了一半以上。

代表日落區的市參事殷嘉立的助理林文傑，1月逐戶探訪受影響的21個商戶，並與他們開會。

林文傑說：「我1月12日見了所有商戶之後，連同沒有地方過馬路的問題，向公車局反映了，之後有什麼改善？之後我看到公車局在21街開放了一條行人通道，讓所有人可以安全地過馬路。」

舊金山交通局與工務局2019年展開Taraval街的道路改善工程，包括增進行人安全、改善交通燈號、建設新的Muni車站和鋪設地下管道，由40幾街至日落大道的工程已經按時完成。

王珊珊說：「城市改進是非常好的事情，可是要顧及居民，顧及商戶正常的生活。」

舊金山交通局官網上的資料顯示，Taraval街的道路改善工程今年內完工，但商戶急切想知道確實的完工日期。

本台向舊金山交通局查詢，Taraval街道路改善工程的完工日期，交通局回應時指出，他們一直透過電郵、網站以及逐戶派發通知，讓市民知道工程的進度，當局預計2月底將會完成19街至22街之間重鋪輕鐵路軌的工程，到時會開放街道上的停車位。

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