【灣區新聞】舊金山2023年罪案率降至過去十年低位

【KTSF】

舊金山(三藩市)市長布里德公布2023年治安報告,去年舊金山的整體罪案率降至過去十年的低位,布里德稱市府推行的改善公共安全政策取得成效。

根據報告,舊金山的罪案率下降,主要受財物罪案下滑所帶動,當中包括汽車爆竊和零售盜竊。

暴力案件也回落至比疫情前更低的水平,這項趨勢在今年首個月仍持續。

整體而言,除了2020年因為新冠疫情實施封鎖措施的一年,2023年舊金山的罪案率比過去十年都低,整體罪案率較2022年回落7%,也較2019年回落13%,財物罪案也較過去十年任何一年都低,暴力罪案也較2019年下滑11%。

市長認為,治安改善歸功執法機構的努力,以及市長把打擊財物盜竊列為首要處理的項目,同時對販賣和吸食毒品實施零容忍政策,保障社區安全,同時著力於填補警力,以及指派更多地檢官處理涉及毒品和零售盜竊的案件。

根據報告,在2023年上半年,舊金山的店舖盜竊案件大幅下降35%,而在2023年最後一季,財物罪案也較去年同期大減34%,當中爆竊案減少16%;財物盜竊案大減41%;汽車盜竊減少11%。

而罪案率下跌的趨勢在踏入2024年仍持續,在1月首三週,財物罪案減少41%,暴力罪案減少23%。

在打擊毒品罪行方面,當局在田德隆區和SoMa區針對毒品的拘捕行動上升一倍,當局共進行2千次拘捕行動,繳獲260磅芬太尼,兇殺案破案率去年為85%,遠高於全國平均60%的破案率

展望未來,舊金山警局將會持續增加警力,警校目前正舉行三個學警培訓班,2月將有新一批學警畢業,投入服務。

另外,市府正計劃在100個十字路口安裝400個攝影機,用於打擊零售盜竊、爆竊案和非法賽車表演。

