【灣區新聞】舊金山2023年罪案率降至過去十年低位

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舊金山（三藩市）市長布里德公布2023年治安報告，去年舊金山的整體罪案率降至過去十年的低位，布里德稱市府推行的改善公共安全政策取得成效。

根據報告，舊金山的罪案率下降，主要受財物罪案下滑所帶動，當中包括汽車爆竊和零售盜竊。

暴力案件也回落至比疫情前更低的水平，這項趨勢在今年首個月仍持續。

整體而言，除了2020年因為新冠疫情實施封鎖措施的一年，2023年舊金山的罪案率比過去十年都低，整體罪案率較2022年回落7%，也較2019年回落13%，財物罪案也較過去十年任何一年都低，暴力罪案也較2019年下滑11%。

市長認為，治安改善歸功執法機構的努力，以及市長把打擊財物盜竊列為首要處理的項目，同時對販賣和吸食毒品實施零容忍政策，保障社區安全，同時著力於填補警力，以及指派更多地檢官處理涉及毒品和零售盜竊的案件。

根據報告，在2023年上半年，舊金山的店舖盜竊案件大幅下降35%，而在2023年最後一季，財物罪案也較去年同期大減34%，當中爆竊案減少16%；財物盜竊案大減41%；汽車盜竊減少11%。

而罪案率下跌的趨勢在踏入2024年仍持續，在1月首三週，財物罪案減少41%，暴力罪案減少23%。

在打擊毒品罪行方面，當局在田德隆區和SoMa區針對毒品的拘捕行動上升一倍，當局共進行2千次拘捕行動，繳獲260磅芬太尼，兇殺案破案率去年為85%，遠高於全國平均60%的破案率

展望未來，舊金山警局將會持續增加警力，警校目前正舉行三個學警培訓班，2月將有新一批學警畢業，投入服務。

另外，市府正計劃在100個十字路口安裝400個攝影機，用於打擊零售盜竊、爆竊案和非法賽車表演。

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