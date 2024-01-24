【灣區新聞】SamTrans為領殘疾證人士提供無須提前預約的接送服務（視頻）

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中半島的巴士SamTrans從去年底開始，對領有殘疾證人士提供無須提前預約的，當日接送服務。

您在中半島可能經常看到這個中型巴士Redi-Wheels，上面有個輪椅的符號，這一天巴士來到了，位於Daly City的Doelger老人中心，司機丘毅盛非常有耐心的將輪椅升降器放下。

去年底，SamTrans推出了一項試行計劃，向有需要的乘客提供無須提前預約的當日接送服務。

SamTrans長者退伍軍人行動服務聯絡人鄭敏慈說：「我們非常高興能夠啟動試行計劃，該計劃從去年12月18日開始，將嘗試一年，到今年的12月17日，以便能夠為乘客提供當日服務，它是如何運作的呢？我們的常規服務需要提前一到七天預訂，將允許乘客在當天8時30分至1時30分之間致電安排行程，我們將盡最大努力安排，但也想確保這項服務，不會對我們的常規輔助客運服務產生太大影響。」

這項當天接送的試行計畫，分為兩個區域，以92號公路作為邊界，所以92以北是1區，92以南是2區，目前在試行計劃中，所有當天輔助公車的出行，都需要在同一區域內，不能跨界。

這項試行計劃從去年底開始實施，到現在已經服務了60多人。

雖然大部份要求服務的乘客，仍是以去看醫生居多，但是這項服務可以帶乘客去任何想去的地方。

說：「提前一到7天提前預訂的常規服務，輔助客運系統適用於任何類型的出行，不僅限於醫療預約，還適用於社交出遊、看電影、購物、拜訪親友，所以人們應該知道，這項交通服務適用於所有各種活動，並且在同一天。」

擔任Redi-Wheels司機14年的丘毅盛，對於能夠服務有需要的人感到十分榮幸，他也有機會服務到自己的母親。

丘毅盛說：「我覺得很光榮有這份工作，幫助老人家弱勢的人，尤其家人無法幫忙的時候，這個工作就需要送他們去看醫生，所以說他們也很感激，我覺得這份工作對我來講，非常光榮的事情，到目前來講，灣區很多華裔，都不曉得有政府的項目，我覺得可以應該多多推廣，可以利用這個項目，很便宜。」

Redi-Wheels的當日服務，等待時間誤差不超過90分鐘，只要符合ADA殘疾資格，標準的單程票價是10元，有政府援助是8元，詳請可以致電：1-800-600-4287。

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