【灣區新聞】SamTrans為領殘疾證人士提供無須提前預約的接送服務（視頻）

【KTSF】

中半島的巴士SamTrans從去年底開始,對領有殘疾證人士提供無須提前預約的,當日接送服務。

您在中半島可能經常看到這個中型巴士Redi-Wheels,上面有個輪椅的符號,這一天巴士來到了,位於Daly City的Doelger老人中心,司機丘毅盛非常有耐心的將輪椅升降器放下。

去年底,SamTrans推出了一項試行計劃,向有需要的乘客提供無須提前預約的當日接送服務。

SamTrans長者退伍軍人行動服務聯絡人鄭敏慈說:「我們非常高興能夠啟動試行計劃,該計劃從去年12月18日開始,將嘗試一年,到今年的12月17日,以便能夠為乘客提供當日服務,它是如何運作的呢?我們的常規服務需要提前一到七天預訂,將允許乘客在當天8時30分至1時30分之間致電安排行程,我們將盡最大努力安排,但也想確保這項服務,不會對我們的常規輔助客運服務產生太大影響。」

這項當天接送的試行計畫,分為兩個區域,以92號公路作為邊界,所以92以北是1區,92以南是2區,目前在試行計劃中,所有當天輔助公車的出行,都需要在同一區域內,不能跨界。

這項試行計劃從去年底開始實施,到現在已經服務了60多人。

雖然大部份要求服務的乘客,仍是以去看醫生居多,但是這項服務可以帶乘客去任何想去的地方。

說:「提前一到7天提前預訂的常規服務,輔助客運系統適用於任何類型的出行,不僅限於醫療預約,還適用於社交出遊、看電影、購物、拜訪親友,所以人們應該知道,這項交通服務適用於所有各種活動,並且在同一天。」

擔任Redi-Wheels司機14年的丘毅盛,對於能夠服務有需要的人感到十分榮幸,他也有機會服務到自己的母親。

丘毅盛說:「我覺得很光榮有這份工作,幫助老人家弱勢的人,尤其家人無法幫忙的時候,這個工作就需要送他們去看醫生,所以說他們也很感激,我覺得這份工作對我來講,非常光榮的事情,到目前來講,灣區很多華裔,都不曉得有政府的項目,我覺得可以應該多多推廣,可以利用這個項目,很便宜。」

Redi-Wheels的當日服務,等待時間誤差不超過90分鐘,只要符合ADA殘疾資格,標準的單程票價是10元,有政府援助是8元,詳請可以致電:1-800-600-4287。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。