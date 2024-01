【灣區新聞】San Mateo縣考慮通過新法 處罰拒入住庇護所的無家者（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

San Mateo縣正考慮一項新法例,可以對拒絕庇護的無家可歸者處以刑事處罰,提出的議員表示,希望這項法例能夠成為其他城市的典範。

根據報章Mercury news的報導,San Mateo縣參議會週二討論建議的法例,該法例將可以指控拒絕兩次庇護的無家可歸者犯有輕罪。

縣官員表示,目標是幫助無家可歸者遷移到室內,為他們提供服務,同時減輕無家可歸者營地造成的安全隱患。

縣參議會主席表示,這項法例並不是為了將無家可歸者定為犯罪,也不是為了懲罰人,真正的目的是鼓勵無家可歸者接受當局提供的庇護和支持,當局希望各城市能夠將此作為示範,又指Redwood City已經與當局展開聯繫。

在應對無家可歸者問題的壓力日益增大的情況下,奧克蘭(屋崙)、Milpitas、Santa Cruz,以及州府沙加緬度等城市,最近也頒布了新規則,限制在有庇護所的情況下,在公共士地上紮營。

而在聖荷西,市長馬漢正在推動禁止在學校附近和市中心、Guadalupe河沿岸等地建立營地。

San Mateo縣官員表示,任何根據有關法例受到處罰的人,都將自動有資格參加轉移計劃,這樣可以減少潛在的罰款和避免入獄,並可能取消指控。

為了增加庇護所和住房選擇,官員指,最近將五間汽車旅館改造成庇護所的支援房屋,以及去年在Redwood City開業一個擁有240個單位,為露宿者服務的導航中心。

該縣目前估計有1,092名無家可歸者生活在戶外或車內,數字自2019年以來增加了21%,官員承認還有很多工作要做,參議會在週二批准審議條例,提案將在1月30日進行最終投票,如果獲得通過,該法例將於3月初生效,當局亦要求在六個月和一年內提供有關條例實施情況的報告。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。