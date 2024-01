【KTSF】

前舊金山(三藩市)工務局局長Mohammed Nuru所涉及的受賄案牽連許多公務員,以及商業老闆,舊金山市府律師邱信福週二宣布與華裔商人Florence Kong達成和解,Kong及其之前所經營的公司同意支付75萬元和解金。

Kong 2020年承認賄賂前工務局局長Nuru,以換取在市府採購程序的特殊待遇,並承認對FBI說謊。

Kong已經在監獄服滿一年刑期,以及支付了罰款,今次除了與市府達成和解之外,市府也會依法禁止Kong以及她的公司與市府做生意,禁令將維持至2026年3月。

市府律師邱信福表示,今次和解,突顯在競投市府合約過程中,不守規則的人需要對自己的行為負責。

但邱信福也表示,Kong在調查過程中很合作,願意為錯誤負責並改正。

