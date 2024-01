【KTSF】

舊金山(三藩市)市參事陳詩敏週二向市參議會提出追加25萬元預算,農曆新年2月期間,在兩個停車場提供頭兩小時免費停車。

擔任市參議會預算及財務委員會主席的市參事陳詩敏對本台表示,她提出25萬元補充預算,為2月農曆新年期間,在花園角停車場,以及St. Mary停車場,提供頭兩個小時免費停車。

另外,2月24日舉行農曆新年大巡遊當日,Muni提供免費乘車服務。

陳詩敏預料市參議會將會支持並通過這筆預算。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。