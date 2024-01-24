【灣區新聞】Google華裔工程師涉殺妻 押後至週三提堂

【KTSF 尹晉豪報導】

一名Google的華裔工程師涉嫌殺死妻子，他面臨謀殺罪起訴，案件押後至週三提堂，而案發的地點有人擺滿鮮花。

27歲的疑犯Liren Chen是Google工程師，他被控謀殺太太Xuanyi Yu。

根據法庭紀錄，案發在1月16日，一名親友因聯絡不到疑犯和死者，所以報案。

Santa Clara警方前往Valley Way 714號路段查訪，到場後，見到疑犯全身沾滿血，妻子的屍體就在旁邊。

地檢官表示，死者頭部受到嚴重鈍器傷害，而疑犯右手極度腫脹呈現紫色，腿、手臂和手上都有血跡，手臂上有刮痕。

本台的記者週二到訪案發現場，見到屋外還掛住聖誕的裝飾，而有人在屋外擺放鮮花，本台記者嘗試訪問他們，但不成功，而附近的鄰居表示，案發當日並沒有聽到聲音。

鄰居Maria Marquez說：「我住在事發地點對面，我沒有聽到任何聲音，我不認識這家人，所以我不能說什麼，我什麼也沒聽到，我什至不知道發生了什麼。」

根據地產網站顯示，案發地點是一個4房兩廁的單位，在上年4月6日以200多萬的價錢售出。

法庭文件顯示，案件已經延期兩次提堂，目前押後至週三，不過有可能又會再次押後，因為疑犯目前正住在醫院。

疑犯將被控謀殺罪，一旦罪成會面臨終身監禁，目前不得保釋。

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