反映地球安危的「末日鐘」連續第二年維持在午夜前90秒。

「末日鐘」維持在午夜前90秒,提出「末日鐘」的原子能科學家指,中美俄三國持續投放大量資金擴展和升級核武器,認為一旦出現誤判等情況就會釀成核戰,又說俄烏戰爭同樣是核威脅升級的因素之一,加上生物科技及人工智能有機會被誤用等,令組織決定維持「末日鐘」的時間,是1947年面世以來最接近午夜。

