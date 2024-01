【財經新聞】波音將暫停製造737 Max 9飛機

【KTSF】

波音公司將在星期四暫停製造737 Max 9飛機。

兩個星期前,Alaska航空公司的一架波音737 Max 9客機,在飛行期間發生機艙逃生門的門塞脫落事故,導致該班機必須立即降落。

在經過FAA等多個部門的調查,及不同的航空公司也相繼地發現同型號,或類似型號的飛機也有同類問題後,波音公司決定將在星期四,其位於Renton-Washington的工廠進行所謂的質量停工。

波音表示,這次停工,將會安排員工參與為期一天,以質量控制為重點的工作會議。

這是波音多個「停工計劃」中的第一次,波音將會在所有商用飛機工廠,和製造分廠舉行同類會議,這些會議期間,員工還將合作討論如何提高質量和合乎規格性,並制定可行的計劃。

而波音的行政總裁Dave Calhoun週三將在國會山莊與國會議員會面。

