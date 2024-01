【加州新聞】加州1號提案建議發行64億元公債提供床位和住屋給精神病患者（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州在3月5日的初選選票中,將只列出一項州提案,這項1號提案,將授權州府發行64億元的公債,來提供治療床位和住屋給患有精神病症,或如有毒癮的人,試圖從這個角度,來解決嚴重的無家可歸者問題,但是也有一些縣府官員表示,這提案給縣府設下限制。

州府數據顯示,加州有5%的人患有嚴重的精神問題,而每十個人當中,就有一個對藥物、毒品或酒類等有上癮的問題。

國家數據顯示,加州目前有超過18萬個無家可歸人士,而根據舊金山加大的一項研究發現,加州的無家可歸者當中,有82%經歷過精神問題,有65%曾經使用過毒品。

面對選民的日漸不滿情緒,州長紐森倡議的1號提案,提出發行64億元的公債,去針對街頭露宿營地的問題,和幫助無家可歸人士。

計劃是要在相關的醫療設施中設立6,800個床位,治療有精神問題或藥物上癮的人,並提供4,350個新住屋單位,給有精神問題,或有上癮問題的人,其中2,350個單位將預留給退伍軍人。

另外,1號提案也規定縣府必須從州府在精神健康服務法案給予的撥款中,花30%在住屋項目上,這包括租金補助和新住屋的建設,這項法案的錢,從加州百萬富翁的稅收中取得,每年有10億元用在住屋項目上。

但要是以加州18萬個無家可歸人士的數字來看,這提案所能協助的比例微不足道,有無家可歸權益機構就表示,還是有98%的無家可歸人士置身在這計劃外。

1號提案也特別針對有嚴重精神問題或藥物上癮的人,加州很多無家可歸人士,也都不符合提案要幫助的人的定義中。

另外一個考量是之前提到的,縣府使用在精神健康服務法案用錢的限制,有縣府官員認為,縣府於是有更少的錢,可以用在一些防止人們陷入無家可歸的項目,或早期精神健康干預項目。

然而,在支持1號提案的一方也表示,提案為最有需要獲得幫助的人制定一個幫助他們的方針,因為人們目前最容易見到的問題,並不是那些在車中睡覺的無家可歸人士,而是那些在行人道上紮營、在路上隨意過馬路,還有在路上無亂辱罵的人,提案就是為幫助這些人而設。

