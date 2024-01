【KTSF 張擎鳳報導】

加州州立大學系統(CSU)與教師工會就新合約達成協議,週一罷工一天後,工會宣佈取消罷工。

CFA教師工會代表近3萬名加州州立大學的教授、講師、輔導員及教練等教職員。

工會說,在與校方達成臨時協議後,教職員於週二返回工作崗位,並且取消本應持續一個星期的罷工。

教師工會表示,臨時協議的內容包括從2023年7月1日起,所有教職員普遍加薪5%,到今年7月1號,所有教職員的薪金會再上漲5%,但前提是州政府不減少對加州州立大學的基本資助。

改善福利包括帶薪育嬰假從六個星期,增加到十個星期,將目前的2022至2024勞工合約,延長一年至2025年6月30日。

