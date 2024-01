【KTSF 歐志洲報導】

加州公共衛生部發布COVID的新指南,列出只要症狀有所改善,就無需隔離,但仍需要佩戴口罩工作或上課。

新的衛生命令允許,患有COVID的加州人,只要症狀有所改善,並且在不服藥的情況下,24小時不發燒,就可以返回工作或學校。

根據指令,檢測呈陽性的無症狀人士,不被視為具有傳染性,不需要隔離,但戴口罩的要求就沒有改變。

COVID患者,無論是否出現症狀,都應戴口罩10天,之前的舊規定是要求患者必須隔離五天,而新指南不適用於醫院和療養院等高風險的醫療機構的員工。

根據這次更新的指南,衛生官員仍然建議新冠檢測呈陽性的人佩戴口罩,避免與新冠風險較高的弱勢群體接觸,防止感染,並在需要時尋求治療。

當局仍然鼓勵尚未接種疫苗人士接種最新疫苗。

