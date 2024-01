【加州新聞】聖地牙哥洪水淹沒房屋 州長宣布進入緊急狀態

【KTSF 張擎鳳報導】

最近暴雨席捲全美多個地區,在南加州聖地牙哥,洪水淹沒房屋,並導致汽車翻轉,當地的救世軍幫忙營救了一名男司機,州長紐森頒佈聖地牙哥和Ventura縣進入緊急狀態。

星期一的暴風雨,為聖地牙哥帶來近175年來第四多的降雨量,導致洪水氾濫,破壞多間房屋,週二居民從家中拖出浸濕、滿佈泥濘的家具。

當地救世軍中心的一群員工,幫忙營救被洪水圍困的一名男司機。

聖地牙哥救世軍員工Deidra Davis說:「那個地區很容易水浸,所以我們知道,在下大雨的時候要去檢查,而我恰好在正確的時間向外看了看,我們有很棒的救生員,所以我可以打電話向他們求助。」

聖地牙哥救世軍救生員Samantha Cerney說:「慶幸我們出去營救他,而他相信我們能把他安全地帶回來。」

隨後,救世軍為這名男子提供食物和保暖的衣物,並且確保他沒問題。

聖地牙哥市政府表示,數百名居民從家中被救出,消防部門表示,消防隊員和救生員,從洶湧的聖地牙哥河和Tijuana河救出了大約20幾人,兩個無家可歸者收容所也要疏散。

由於聖地牙哥縣和Ventura縣都發生洪水氾濫,因此州長紐森宣布這兩個縣進入緊急狀態。

當局指,聖地牙哥市老化的雨水系統,已經達到極限。

