【加州新聞】聖地牙哥洪水淹沒房屋 州長宣布進入緊急狀態

January 24, 2024 新聞, 全國消息, 加州新聞, 熱點關注
(San Diego Police Department)

【KTSF 張擎鳳報導】

最近暴雨席捲全美多個地區，在南加州聖地牙哥，洪水淹沒房屋，並導致汽車翻轉，當地的救世軍幫忙營救了一名男司機，州長紐森頒佈聖地牙哥和Ventura縣進入緊急狀態。

星期一的暴風雨，為聖地牙哥帶來近175年來第四多的降雨量，導致洪水氾濫，破壞多間房屋，週二居民從家中拖出浸濕、滿佈泥濘的家具。

當地救世軍中心的一群員工，幫忙營救被洪水圍困的一名男司機。

聖地牙哥救世軍員工Deidra Davis說：「那個地區很容易水浸，所以我們知道，在下大雨的時候要去檢查，而我恰好在正確的時間向外看了看，我們有很棒的救生員，所以我可以打電話向他們求助。」

聖地牙哥救世軍救生員Samantha Cerney說：「慶幸我們出去營救他，而他相信我們能把他安全地帶回來。」

隨後，救世軍為這名男子提供食物和保暖的衣物，並且確保他沒問題。

聖地牙哥市政府表示，數百名居民從家中被救出，消防部門表示，消防隊員和救生員，從洶湧的聖地牙哥河和Tijuana河救出了大約20幾人，兩個無家可歸者收容所也要疏散。

由於聖地牙哥縣和Ventura縣都發生洪水氾濫，因此州長紐森宣布這兩個縣進入緊急狀態。

當局指，聖地牙哥市老化的雨水系統，已經達到極限。

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