【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)地檢處檢控一個涉嫌持槍搶劫Ocean Ave一間奶茶店的男人。

地檢處發言人表示,遇劫的是一間位於Ocean Ave 1400號路段夾Miramar Ave的奶茶店,26歲的男被告Haoli Weng是舊金山居民。

地檢處指出,1月4日,被告進入店內,涉嫌用一支半自動手槍,指著一個站在櫃檯後面的店員,從收銀機裡面偷走100元之後逃走。

上星期三,有目擊者看到疑犯後報警,警方很快就拘捕了疑犯,地檢處控告他二級搶劫,並在搶劫過程中涉嫌使用一支半自動手槍,又控告他沒有資格證書下擁有槍械,被告兩項控罪都表示不認罪。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。