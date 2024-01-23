【灣區新聞】奧克蘭華埠藍天使巡邏隊義工無故遭人推撞在地（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

東灣奧克蘭（屋崙）華埠的藍天使巡邏隊，有義工在週日無故遭人推撞在地，以及用種族仇恨的字句辱罵，巡邏隊的隊長表示，事件懷疑與種族仇恨有關。

在週日下午3點半左右，奧克蘭華埠藍天使義工巡邏隊一行十多人正在進行每日例行巡邏，當走到奧克蘭華埠8街夾Webster街附近時，在馬路對面見到一名非洲裔男子，該男子忽然從對面馬路，衝向巡邏隊伍。

藍天使義工巡邏隊隊長鄺偉說：「走過來的時候，我們看到這樣的情況，立即閃避，但想不到的他敢直接撞向我們一名身材最矮小的女隊員，出力一下，將她推撞在地，看到情況後，我們立即擋住他，不讓他走。」

當時男子被義工截停，他口中不斷說出，我恨你們的字句。

鄺偉表示，平時巡邏時都有見過這名男子，在華埠附近流連，但從來沒有交集，不知為何當天會襲擊他們。

而令他最生氣的是，這名男子選擇了一名身材較矮小的女隊員去推撞，推人後的男子想逃走，這時隊員看到附近有警車，隊員便立即上前求助。

鄺偉說：「我們當時寫了一些口供，男子被捉後，我們全部隊員都沒有人走，大家也很團結，將該名男子落案，那最後警員問我們如果他上庭的話，我們會否來，我們全隊藍天使的隊員，都說要上庭指控他。」

由藍天使提供的片段可見，當警員展開追捕時，該名非洲裔男子快速逃跑，警員其後將他拘捕時，隊員才鬆了一口氣，鄺偉表示，被撞倒在地的女隊員腰部受傷。

鄺偉說：「男子推倒她，令她跌在地上，我剛剛打電話給她，她指還有少少痛楚，尾龍骨撞在地上，當然會有些痛，是仇恨那種，他不是輕輕地開玩笑地撞，他是整個人衝過來撞，這是惡意的。」

鄺偉希望事件可以引起市府關注，他又指日後不想更多奧克蘭華埠的老人和婦女受害，所以義工不會退縮，也不會逃避，而受傷女隊員則回覆本台指她並無大礙。

奧克蘭警察局指正在調查事件，已經向該名男子開出傳票，該男子因精神健康問題被拘留。

初步調查發現，該名男子似乎是故意接近受害人，並將她推倒在地，警方指任何人如有相關資訊，可致電(510) 238-3728。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。