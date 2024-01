【灣區新聞】奧克蘭華埠藍天使巡邏隊義工無故遭人推撞在地（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

東灣奧克蘭(屋崙)華埠的藍天使巡邏隊,有義工在週日無故遭人推撞在地,以及用種族仇恨的字句辱罵,巡邏隊的隊長表示,事件懷疑與種族仇恨有關。

在週日下午3點半左右,奧克蘭華埠藍天使義工巡邏隊一行十多人正在進行每日例行巡邏,當走到奧克蘭華埠8街夾Webster街附近時,在馬路對面見到一名非洲裔男子,該男子忽然從對面馬路,衝向巡邏隊伍。

藍天使義工巡邏隊隊長鄺偉說:「走過來的時候,我們看到這樣的情況,立即閃避,但想不到的他敢直接撞向我們一名身材最矮小的女隊員,出力一下,將她推撞在地,看到情況後,我們立即擋住他,不讓他走。」

當時男子被義工截停,他口中不斷說出,我恨你們的字句。

鄺偉表示,平時巡邏時都有見過這名男子,在華埠附近流連,但從來沒有交集,不知為何當天會襲擊他們。

而令他最生氣的是,這名男子選擇了一名身材較矮小的女隊員去推撞,推人後的男子想逃走,這時隊員看到附近有警車,隊員便立即上前求助。

鄺偉說:「我們當時寫了一些口供,男子被捉後,我們全部隊員都沒有人走,大家也很團結,將該名男子落案,那最後警員問我們如果他上庭的話,我們會否來,我們全隊藍天使的隊員,都說要上庭指控他。」

由藍天使提供的片段可見,當警員展開追捕時,該名非洲裔男子快速逃跑,警員其後將他拘捕時,隊員才鬆了一口氣,鄺偉表示,被撞倒在地的女隊員腰部受傷。

鄺偉說:「男子推倒她,令她跌在地上,我剛剛打電話給她,她指還有少少痛楚,尾龍骨撞在地上,當然會有些痛,是仇恨那種,他不是輕輕地開玩笑地撞,他是整個人衝過來撞,這是惡意的。」

鄺偉希望事件可以引起市府關注,他又指日後不想更多奧克蘭華埠的老人和婦女受害,所以義工不會退縮,也不會逃避,而受傷女隊員則回覆本台指她並無大礙。

奧克蘭警察局指正在調查事件,已經向該名男子開出傳票,該男子因精神健康問題被拘留。

初步調查發現,該名男子似乎是故意接近受害人,並將她推倒在地,警方指任何人如有相關資訊,可致電(510) 238-3728。

