【灣區新聞】罪案頻繁發生 In-N-Out快餐店關閉奧克蘭分店

【KTSF 毛皓延報導】

位於東灣奧克蘭(屋崙)機場附近的In-N-Out快餐店罪案頻繁發生,停車場不時有汽車遭到爆竊,因此In-N-Out宣布,將會在3月關閉這間在奧克蘭的唯一分店。

東灣奧克蘭這間In-N-Out的Drive-thru隊伍大排長龍,店內亦是人山人海。

這位熟客每星期最少會光顧兩次,他非常清楚停車場經常有車輛遭到爆竊,亦曾目擊他旁邊的車遭殃。

奧克蘭居民Jan Bundy說:「賊人有武器,所以你不應上前逞英雄。」

在少於兩個月前,他的車亦成為匪徒目標。

Bundy說:「他們嘗試偷走我的車,不過我裝有緊急開關,所以他們沒偷成,但拿走了車上的財物。」

他估計損失約500元,現在他在店內下單時,都會有人留在車上,又說對這間分店結業不感到震驚。

奧克蘭居民Jenny Goeppner說:「我很沮喪,因為今天就算不是In-N-Out,明天也會在其他地方發生。」

《舊金山紀事報》指,自2019年警方在店內和周遭錄得1335宗案件,比市內任何地方都要多,大多數都是以機場旅客為目標的汽車爆竊。

甚至有員工表示,見過有食客被人持械搶劫。

員工Daisy Nunez-Valenzuela說:「這十分可怕,因為員工也處於危險中,賊人們經常四處注視,警察一離開他們就把握機會。」

她說,停車場有警察時,賊人都會避開,但警方每天只會巡邏幾小時。

In-N-Out發聲明指出,雖然公司多次嘗試改善問題,但顧客、員工仍多次成為賊人的目標,不能讓客人和員工在不安全的環境下光顧和工作。

代表奧克蘭第4區的市議員Treva Reid說:「我們在緊急狀態中,我強調我們在危機當中,難道提供服務還要發表宣言嗎?我的選區一直生活在這危機中。」

Reid說,多次促請市議會和市長盛桃增加警方資源,但得到的支持少之又少。

