【灣區新聞】Palo Alto發生入屋爆竊案 三疑犯在逃

【KTSF 尹晉豪報導】

Palo Alto在上週五晚上發生入屋爆竊案,涉案三人仍然在逃。

在上週五1月19日晚上7點半左右,警方接報指,Center Drive 700號街區有三人闖入了房屋,當警方到場後,三人已經離開現場。

調查顯示,案發時一名40多歲的女子在屋內,她是為朋友看守房屋而住在裡面。

她表示,最先聽到後院有聲音,最後是玻璃破碎的聲音。

當她去查看時,在客廳裡遇到了一個陌生人,她當時立即​​跑到睡房,鎖上門並報警。

警方在監控器畫面發現,三名身穿深色衣服的男人,當時從一輛深色房車下車,他們在打破後院的玻璃門後進入屋內,三分鐘後又乘坐深色房車離開,沿著Dana Avenue方向向西行駛離開。

女事主描述她看到的其中一名涉案男子穿著深色衣服,戴著口罩和帽。

目前尚不清楚三名匪徒是否從家裡偷了任何財物,警方正在調查這宗案件。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。