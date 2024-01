【灣區新聞】Palo Alto市一圖書館華裔婦遭非裔婦襲擊（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

Palo Alto的一間圖書館發生亞裔遇襲的事件。

關注亞裔治安問題的組織Asian Crime Report在社交平台發文指,在1月19日下午5點半左右,Palo Alto的Mitchell Park圖書館發生攻擊事件,消息指,今次是該圖書館首次發生此類事件,受害者是一名當地華裔婦女,而攻擊者是一名非洲裔婦女。

華裔女事主表示,她們彼此不認識,之前亦沒有任何爭執,沒有溝通,甚至沒有眼神交流,但華裔女事主忽然被對方用縮骨傘擊打頭部數次,攻擊者隨後離開了現場。

Asian Crime Report指,女事主已向警方報案,警方正在處理此事,目前正在調查中。

根據目擊者的描述,襲擊者大約30歲,留及肩黑髮,身高約5英尺5英寸,體重約120公斤,當時穿黑色外衣搭配黑色緊身褲。

圖書館工作人員表示,他們在事發前曾見過襲擊者。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。