美國一位高爾夫球手在美巡賽勝出,但因業餘身份得不到獎金。

20歲的大學生鄧拉普,周日以總成績低標準桿29桿的259桿,贏得加州舉行的美巡賽冠軍,成為1991年以來首位勝出的業餘球手,但按規定不能領取職業賽事獎金,令他無緣獨享約150萬美元,折合約1千萬港元的獎金。他表示會考慮未來轉為職業球手。

這筆獎金則落入第二名的南非球手手上。

