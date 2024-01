【全國新聞】新罕布什爾州共和黨總統初選成特朗普與Nikki Haley之爭

【KTSF 張麗月報導】

共和黨總統參選人、佛羅里達州州長德桑提斯,週日宣布退選,改為支持前總統特朗普,週二的新罕布什爾州總統初選,共和黨方面,將會是特朗普與前駐聯合國大使Nikki Haley兩個人之競爭,而民主黨方面,尋求連任的拜登總統就跳過新州初選。

新罕布什爾州週二舉行的初選,對與共和黨人來說,這場初選將會是考驗,特朗普一星期前在艾奧瓦州黨團會議中大勝之後,是否能再次勝出,同時也是考驗Haley是否證明到自己可以擊敗特朗普。

Haley週一在新罕布什爾州造勢時,加緊攻擊特朗普,指特朗普為國家帶來混亂,選民不再忍受多四年混亂。

她指特朗普只顧埋怨過去,而拜登也只是談論對特朗普的各項調查,兩人從來沒有談及國家的未來,如果今年的大選又是特朗普與拜登之爭,可以想像情況是如何,因此應該是時候換人。

Haley說:「混亂跟隨他,我們不能容忍國家大亂、世界著火,不能容忍再出現四年混亂,我們會吃不消,更重要的是,七成美國人表示不希望特朗普與拜登再次對決,大部份美國人不認同特朗普和拜登,看看他們正在做甚麽,特朗普只談過去、埋怨和復仇,今天他要出庭,而拜登談論的是調查,兩人都沒有談及國家的未來。」

Haley又說,她從來都講出事實,因此選民週二出來投票時,將要決定究竟維持現況,抑或追求新鮮事?

至於特朗普週一也在新罕布什爾州Laconia造勢,他得到三位前黨內的總統參選人Tim Scott、Vivek Ramaswamy和Doug Burgum站台打氣支持,加上週日退選的佛州州長德桑提斯力挺,這場造勢凸顯出特朗普在共和黨內勢力。

另一方面,新罕布什爾州有些選民收到疑似透過生成式人工智能合成,假扮總統拜登聲音的電話,呼籲民主黨人週二不要去投票,因為去投票就等於鼓勵共和黨人再次選特朗普,新州司法部已經接受調查,認為此舉涉嫌干擾新州的總統初選,以及涉嫌壓制選民。

拜登的名字並沒有出現在新州的初選選票上,代之而是兩個年輕的民主黨人,一個是明尼蘇達州聯邦眾議員Dean Philipps,另一個是女作家Marianne Williamson,由他們迎戰共和黨參選人,但新州選民可以在選票上用手寫上拜登的名字。

民主黨此舉是因為,針對新罕布什爾州拒絕民主黨要求,將投票日期押後,以便由南卡羅來納州取代新州舉行傳統上全國第一場普選形式的初選,而民主黨這個要求,是基於拜登上次初選在南卡州勝出,但在新州只是排第五名,所以拜登索性跳過新州的初選。

