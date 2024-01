【財經新聞】2023年美國住宅房地產銷售明顯下跌

【KTSF】

2023年美國住宅房地產的銷售明顯下跌,上週五發布的一份新報告顯示,住房銷售自1995年以來首次降至如此低的水平。

去年的住宅銷售數字下降至28年來的最低水平,根據上週五美國全國房地產經紀人協會發布的數據,2023年僅有400多萬間房屋交易,比2022年下降了19%。

雖然庫存不足,但房價卻創下了歷史新高,去年的房價中位數為389,800美元,比2022年上漲了約1%。

全國房地產經紀人協會Lawrence Yun說:「這對房主來說是個好消息,但對買家卻是很困難的一年。」

高昂的售價和待售房屋減少,這個組合使買家市場變得更加競爭激烈。

經濟學家又指,放售房屋的人減少,因為業主可能已經鎖定了較低的房貸利率。

Yun說:「業主們捨不得3-4厘房貸利率。」

但也有好消息,房貸利率開始下降,根據上週四聯邦房貸機構Freddie Mac房地美發布的數據,截至1月18日的一週內,30年期固定房貸利率平均為6.6厘,低於對上一週的6.66厘,而在春季也是樓市的旺季。

Yun說:「我們預計,今年房屋供應及逐漸增多。」

如果您計劃在今年購房,Yun建議要在預算範圍內,不要倉促做決定,要尋找合適的房屋,不要在合同中加入太多的附帶條件,並對交收日期保持靈活性。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。