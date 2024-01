【KTSF】

聯邦疾控中心(CDC)表示,有民眾吃了兩款在Costco和Sam’s Club有售的熟食肉之後感染沙門氏菌,宣布召回相關產品。

有機會受到感染的是兩款熟食拼盤,當中的Busseto一款拼盤,含有火腿、香腸和醃肉,在Sam’s Club以9安士孖裝發售。

而另一款Fratelli Beretta的熟食肉產品,則在Costco以12安士孖裝發售。

CDC表示,全國有47人食用兩款產品後感到不適,有10人需要入院。

CDC呼籲民眾不要食用兩款產品,並清潔被產品觸碰過的地方,若有發高燒、腹瀉、嘔吐和脫水等跡象要立即求醫。

版權所有,不得轉載。