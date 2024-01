【KTSF】

人口普查局的家庭動態調查顯示,去年10月底,美國家庭每週在食品雜貨上的支出平均接近270元。

家庭的食品雜貨確實開支,除了視乎家庭人數之外,也視乎居住地而定。

加州的家庭支付的費用最高,平均每星期是297元,內華達州和密西西比州分別位居第二和第三。

