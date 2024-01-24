【全國新聞】芝加哥近郊多處發生槍擊案8人亡 槍手與警對峙後身亡

【KTSF 毛皓延報導】

伊利諾州芝加哥近郊發生多宗槍擊案，槍手在兩日之間，涉嫌在三個地點分別殺死8人，當局經調查後，在1000英里外的德州找到槍手，槍手在與警方對峙後吞槍身亡。

案發在伊利諾州芝加哥近郊，當地警方在星期日和星期一，總共在3個不同地點找到3男5女的受害人，年齡由14歲至47歲不等。

縣警首先在星期日接獲一宗槍擊案報告，去到Joliet市一間住宅時，發現一名男事主頭部出血，並在他身上發現槍傷，男子送院後不治。

之後在星期一中午，Joliet市的警員再於市內兩間住宅，分別發現7名被槍殺的受害者，當地警察局長形容案件令人髮指。

Joliet市警察局長William “Bill” Evans說：「我做了警察已經有29年，這應該是我見過最惡劣的案發現場。」

經調查後，當局確認疑犯身份是28歲的Romeo Nance，他來自尼日利亞，過去三年在縣內居住。

有住在案發現場旁邊的鄰居稱，案件在家中附近發生，形容自己的焦慮從未試過這麼嚴重。

鄰居Laura Bane說：「這令人害怕，我認為整個社區都感到震驚，還有正為受害者家人祈禱，希望自己在找的人只是沒有聽電話。」

聯邦調查局（FBI）的逃犯特遣隊介入協助警方搜查槍手下落，Joliet警方週一晚約8點半表示，聯邦法警在德州的Natalia市發現槍手Nance。

當地縣警長表示，接報指懷疑是槍手的車輛，經35號州際公路進入縣內，相信他當時正前往墨西哥。

多個執法單位在當地一個油站和Nance展開對峙，Nance最終吞槍身亡。

當局指，多名死者是一家人，雖然兇徒犯案動機未明，但知道的是槍手認識死者，又指這件案的真相，很可能石沉大海。

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