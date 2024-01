【全國新聞】芝加哥近郊多處發生槍擊案8人亡 槍手與警對峙後身亡

【KTSF 毛皓延報導】

伊利諾州芝加哥近郊發生多宗槍擊案,槍手在兩日之間,涉嫌在三個地點分別殺死8人,當局經調查後,在1000英里外的德州找到槍手,槍手在與警方對峙後吞槍身亡。

案發在伊利諾州芝加哥近郊,當地警方在星期日和星期一,總共在3個不同地點找到3男5女的受害人,年齡由14歲至47歲不等。

縣警首先在星期日接獲一宗槍擊案報告,去到Joliet市一間住宅時,發現一名男事主頭部出血,並在他身上發現槍傷,男子送院後不治。

之後在星期一中午,Joliet市的警員再於市內兩間住宅,分別發現7名被槍殺的受害者,當地警察局長形容案件令人髮指。

Joliet市警察局長William “Bill” Evans說:「我做了警察已經有29年,這應該是我見過最惡劣的案發現場。」

經調查後,當局確認疑犯身份是28歲的Romeo Nance,他來自尼日利亞,過去三年在縣內居住。

有住在案發現場旁邊的鄰居稱,案件在家中附近發生,形容自己的焦慮從未試過這麼嚴重。

鄰居Laura Bane說:「這令人害怕,我認為整個社區都感到震驚,還有正為受害者家人祈禱,希望自己在找的人只是沒有聽電話。」

聯邦調查局(FBI)的逃犯特遣隊介入協助警方搜查槍手下落,Joliet警方週一晚約8點半表示,聯邦法警在德州的Natalia市發現槍手Nance。

當地縣警長表示,接報指懷疑是槍手的車輛,經35號州際公路進入縣內,相信他當時正前往墨西哥。

多個執法單位在當地一個油站和Nance展開對峙,Nance最終吞槍身亡。

當局指,多名死者是一家人,雖然兇徒犯案動機未明,但知道的是槍手認識死者,又指這件案的真相,很可能石沉大海。

